「休養を与えるかも」大谷翔平所属のドジャース、主力投手に再離脱の可能…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは5日（日本時間6日）、タイラー・グラスノー投手が背中の張りを訴えたため、登板を回避した。ドジャースにとって、先発投手の柱であるグラスノーの離脱は避けたいものだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

デーブ・ロバーツ監督は、グラスノーの登板を回避して大谷を先発させたことについて「金曜日の午後、タイラーが背中の張りを訴えた。無理をさせたくなかった。大谷は体調も良く、投げる気満々だった」と明かしている。

グラスノーは今季も度重なる故障に見舞われており、オールスター前にも同様の症状で離脱していた。ロバーツ監督は「今回は悪化する前に対処できた。登板回避により、次週のコロラド・ロッキーズ戦での先発が可能になるだろう」と見通しを語っている。

状態が心配されるグラスノーについてスモールソン氏は「彼は直近の負傷者リスト（IL）入りから復帰後、防御率3.02を記録しているが、直近2試合で自責点3を許している。次回の先発登板に向けて十分な休養を与えることで、10月の好結果に繋がるかもしれない」と言及した。

