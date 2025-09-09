2025年9月の運勢｜四柱推命「8月生まれ」（生年月日：8月7日～9月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「8月生まれ」（生年月日：8月7日～9月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。実力を思う存分発揮できそうな月です。あなたの丁寧な仕事ぶりや実務能力が、上司やスポンサーから高く評価されやすいタイミング。ただし、仕事量は多くなりがちな月なので、適度なリフレッシュを意識しないと、膨大な仕事に忙殺されて終わってしまうだけかも。裁量を持てる場面も増えるため、業務を抱え込みすぎないことも大切です。金運は上昇中。手堅い投資や、良い買い物などに適した月となりそうです。恋愛運も上昇中。気になる人から注目される可能性があるので、出会いを求めている方は、積極的に出会いの機会に参加すると良いでしょう。やっと落ち着ける相手が見つかりそうな暗示も出ています。パートナーがいらっしゃる方は、忙しい時期なので、なかなか会えないタイミングもあるかもしれませんが、前半は良い関係を構築できそう。積極的に会える時間を作ると良いでしょう。お互いの信頼が高まります。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。