女優の有村架純が、12日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』(毎週金曜23:00～)に出演する。

有村架純

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)が様々な取材をもとに、ゲストの素顔に迫る同番組。

今回のゲストは、10年ぶり2回目の出演となる有村架純。前回、出演した時は映画『ビリギャル』（2015）が公開した時で、当時は“ギャルの役作りに悩み、クランクイン前日に涙した”秘話が語られる。

鶴瓶は、有村の中学時代からの親友を取材。俳優を志す仲間として出会った二人は、今では海外旅行へ行くほどの親交に。親友からは「世話焼きおばちゃん」「方向音痴なのに自信満々」「街で誰にも気付かれない」といった意外な素顔がプライベート写真とともに紹介され、有村自身の“現場でスタッフに気付かれない”エピソードにスタジオは大爆笑。

一方、藤ヶ谷は芸能界の親友・石橋静河に取材。2021年の初共演ドラマをきっかけに仲良くなった二人。石橋が「武士のよう」と語る有村の“武士すぎる”一面も次々と飛び出す。

さらに映画『ビリギャル』の土井裕泰監督、朝ドラ『ひよっこ』の黒崎博監督も登場。当時の撮影秘話や「腹が据わった俳優」との絶賛コメントから、デビュー当時の苦悩や厳しい指導を乗り越えてきた15年の軌跡が語られる。

そのほか、最新作で初共演となった福山雅治との裏話や“海外作品への挑戦”“フラットでいることの大切さ”など、俳優としての矜持も語る。

“テンションが上がる瞬間”“緊張すると声が小さくなる!?”“ジム通いの休日”など、意外な素顔も盛りだくさんとなっている。

(C)TBS