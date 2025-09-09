大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、後半戦に入ってから続く不振がさらに深刻化している。主力野手の1人であるフレディ・フリーマン内野手も、復調の兆しがなかなか見えてこない現状にため息をついているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

9月のドジャースは日本時間3～7日にかけ、ナショナルリーグ中地区のピッツバーグ・パイレーツ、アメリカンリーグ東地区最下位のボルティモア・オリオールズを相手にまさかの5連敗。同8日にようやく連敗を止めたが、今後の不安はますます強まっている。

同メディアは「フリーマンは最近のチームのイライラさせられるプレーについて語り、打席でのひどいパフォーマンスにその原因を関連付けた」としつつ、「得点が取れないのは僕らのスタイルじゃない。しばらく何もできておらず、ヒットも打てていない。本当に答えがないんだ。今夜の投手陣は素晴らしかった。攻撃面では良くなかった。言い訳はできない。この状況を早く理解する必要がある」という本人のコメントを紹介。

続けて、「10月が迫る中、攻撃陣の苦戦を打開する時間は刻々と過ぎているようだ。今月、ドジャースはチーム全体で打率.243、OPS.705でMLB22位に沈んでいる」と記している。

