2025年9月の運勢｜四柱推命「7月生まれ」（生年月日：7月7日～8月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「7月生まれ」（生年月日：7月7日～8月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。友達付き合いが増えたり、仕事で大事なポジションを任されたりしそう。先月練った企画があれば、前に進めるタイミングかもしれません。基本的には仕事運が上がっていますが、新しいことを始める場合、それに伴う悩みも出てきてしまいそうな月です。勢いに任せて強引に進めると、周囲がついてきてくれずに悩んでしまう可能性も。ある程度、事務的に淡々と進めていくほうが今の時期は良いでしょう。恋愛面では、友達や趣味仲間から恋愛関係に発展するなど、ちょっとうれしい展開もありそうな時期です。出会いを求めている人は積極的に動いたほうがよいでしょう。パートナーがいる方は、共通の趣味や好きなものの話題で盛り上がれる時期なので、お互いの良さを再確認することもできそうです。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。