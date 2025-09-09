今日の運勢は？9月10日（水）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月10日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月10日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の蝶ちょ（ちょうちょ）が占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？今日は、何をやっても楽しく感じられそう。明るい気持ちでいると、普段よりもたくさんお喋りがしたくなるかも。友達や恋人とカフェに行くと◎ 欲しいものがあれば購入するのもアリ。「こうしたい」「こうありたい」という強い欲求が芽生えてくるようです。必然的に周りを巻き込むことになりそうなので、きちんと自分の考えを伝えると良いでしょう。リーダーシップを発揮するのも◎集中力がアップしているので、仕事や勉強がはかどりそう。あなたが頑張ると、周りの人もモチベーションが上がることでしょう。これから先にやりたいものなどを、リストにしてまとめておくと良いかも。こだわりを捨てると物事が良い方向へ進みそう。とくに恋愛に関しては、理想を追い求めるのではなく、相手との関係性を重視すると絆が強くなっていくようです。メイクやファッションを普段と変えてみるのも◎趣味や遊びなど夢中になれることがありそうです。早めに用事などは済ませて自分の時間を作るようにしましょう。友達や恋人と休日に会う予定を作るのもアリ。日常のなかに楽しみをたくさん見つけてみて。にぎやかな場所や華やかな場所へでかけると、パワーアップできそうな日。自分とは違う職種の人や価値観を持っている人と話すのも良いでしょう。明るく前向きな言葉を使うと◎家族や毎日のように顔を合わせる人のために行動すると◎ 話を聞いてあげるのはもちろん、疲れていそうならばマッサージをしてあげるのも良いでしょう。喜ばれるような差し入れをするのもおすすめ。心の交流を大切にしてみて。1つのことに注力するよりも、広く浅くいろいろなことをおこなってみると良いでしょう。部屋の片付けなどもいっぺんにやるのではなく、「今日は台所だけ」など細かくやってみましょう◎ 過去のものを整理すれば心もスッキリするようです。いろいろな発想が浮かびそうなので、ノートなどに記録しておくと良いでしょう。固定観念にとらわれず、心に従ってみると良いかも。アロマの香りやリラックスできる曲などの力を借りれば、さらにイメージが湧いてきそう。予定よりも多くの仕事を片付ける必要があるなど、忙しい1日になりそう。焦ってしまうと、かえって大変になるので、周りと協力しながら頑張るようにしましょう。帰宅後は、身体をしっかりと休めて。ダラダラしていると、あっという間に時間が経ってしまいそう。時間を区切ってテキパキ動くなど工夫をしてみましょう。ただし、誰かと話すときは早口にならないよう気をつけて。今日は、心が休まるようなことをおこないましょう。ちょっとしたことで涙が出るならば、疲れているサインなのかも。家族や恋人などに話を聞いてもらうのも◎ 好きなご飯を食べ、お気に入りのラジオや音楽を聴いてみて。知性の水星と革命の天王星が調和し、内なる声に耳を澄ませると、宇宙とあなたの意識がつながり、高次元からのメッセージが降りてくるでしょう。直感を信じて行動することで運命の扉が開き、素晴らしいシンクロニシティが起こる予感。■監修者プロフィール：蝶ちょ（ちょうちょ）池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。第六感で人の想いを捉える羅針盤ヒーラー。霊感タロット、四柱推命、宿曜占星術でオーダーメイドの鑑定を手掛ける。転職、結婚、離別など多くの経験から、今どう動くべきか悩む人に寄り添いナビゲートする。