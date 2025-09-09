アルピーヌの本拠地で着々と進む聖地化＆観光化。知られざるディエップの魅力あれこれ

この夏、70周年記念イベントに湧くディエップを訪れ、否応なく意識させられたのは、アルピーヌがいよいよアネ・シャルニエール（année charnière＝「蝶つがいの年」） を迎えている事実だ。これは単なる過渡期や境目ではなく、歴史的な観点から、ふたつの時代の間に横たわる決定的変化というニュアンスがある。

【画像】アルピーヌの本拠地ディエップは、風光明媚で食も美味しくフレンドリーな、想像以上に楽しい場所だった！（写真22点）

実際、訪れて早々、ディエップ工場の完成車の確認用テストコースでは、A390が数台、入れ替わり走っていた。これはラインオフした完成車の最終確認で、一方で出荷を待つ完成車のコーナーにはA110がまだまだ多数を占めていた。

工場見学の冒頭、説明によれば現時点でA110の生産台数は1日あたり11台。少ないと思われるだろうが、多くても日に最大25台がこれまでのディエップ工場の生産ペースであり、驚くほどの少なさでもない。むしろ、このスモール・ビジネスの限られた生産枠、同一の生産ラインの中にA390という純BEVが相当数、流れ込み、アルピーヌが電動化に向けて待ったなしの体制を敷いていることに驚いた。欧州でGSR2完全施行の期限からすれば、いよいよ来年7月を前にA110の生産はひとつの終わりを迎えるだろう。生産ラインに流れて来る70周年記念モデル、ブルーキャディ色のボディは、まさしくそのサインだった。いわばA110 R70からGTS、250台限定の252ps仕様ことA110アニーバーサリーまで、現行ラインナップはおそらく最終ロットと呼んでいい、貴重な最後期型モデルになるだろう。

観光地としてのディエップ

かくして次世代のディエップ産ヴィークルであるA390がいよいよ発表され台頭してきたのと並行して、ディエップ市はアルピーヌを通じた聖地化、観光地化を進めている。これまでもジャン・レデレの銅像や、新旧2台のインスタレーションは市内のランナバウトに設置されていたが、「産業記念遺構」の域を超えてきた。今回の創業70周年記念もそうだが、ジャン・レデレの生誕100周年やWRC制覇50周年など、ブランドの周年記念に集う理由は枚挙に暇ない。そこは古い港町であるゆえんで、ならばオーナー・エンスージャストやファンたちにとっては母港のように、ディエップそのものを知ってもらおうという発想だ。

フランス人でもよほどの車好きか漁業関係者でもない限り、アルピーヌの歴史的拠点のあるディエップの街に抱くイメージは、さほど鮮明なものではない。外国人ならなおさらだ。そこで今回の取材では、地元観光局によるディエップ発見ツアーが組まれていた。しかもそれが、期待以上の面白さだった。街は古いが観光地としては新しく、屋外マルシェでも人あたりや雰囲気ごと観光客に優しいのだ。

まず北西に北海、その向こうにイングランドを臨むディエップが、書物など記録に出てくるのは10世紀以降、ヴァイキングが定住してからのこと。中世の間はノルマンディ公が英国王を兼ねたり、領地の相続でしばしば英仏の勢力争いの場となる。が、バルト海や北海で栄えたハンザ同盟都市のメンバーではないものの、ディエップには窓口となる商館が置かれ、海産物や毛織物の交易をしていた。今もディエップは別名「4つの港をもつ街」と呼ばれ、漁港とヨットに商業、英国～大陸間連絡船、それぞれの港がある。今も商業港の入口、跳ね上げ式の鉄橋は現役だ。

モーパッサンが生まれ育ったシャトー・ドゥ・ミロメニル

小さな何かでも手塩にかけて長期的スパンで育て上げるのは、ディエップの人々の得意とするところでもある。ディエップから車で10分ほど内陸の隣町、トゥールヴィル・シュル・アルクにはシャトー・ドゥ・ミロメニルという城館がある。フランスには、個人所有でありながら維持費捻出のため一般公開されているシャトーは少なくないが、キレイに保たれているケースは珍しい。左右シンメトリーのいかにもルネサンス華やかなりし頃のアンリ4世様式の外観で、建物に至るまでの芝や植木が、素晴らしく整えられている。

案内をしてくれたのは、このシャトーに実際に家族で住むナタリーさんだ。祖父の代からのオーナーで、父親はディエップ市の公文書の管理をしていたとか。メンテナンスや掃除の苦労は絶えないけど歴史を間近に感じられ、日々発見があるという。いの一番に彼女が通してくれたのは、菜園兼、庭園だ。色とりどりのポピーやコクリコ、カノコソウなどが咲き乱れる菜園は、美しく手入れが行き届いていて、まさに百花繚乱。放射状の通路に沿って散策しているだけで、心が洗われるような豊かな庭だ。聞けば「ノルマンディ」もしくは「フランスの美しい庭xxx選」といったテーマに、定番で選ばれる庭だそうで、国営放送の取材も頻繁に受けているとか。もちろん放置でこの状態を保てるはずもなく、庭いじり好きな地元の人々の協力を仰ぎながら維持している。「落ち葉の季節はつねにアクロバット」というナタリーさんは、冬の前には屋根の上の排水溝を自ら掃除したりもする。暮らしや人生、歴史を愛する感覚が芽生えて来るのは、そういうところからだとか。

ちなみに「ミロメニル」と聞いて、パリ右岸、17区ヴィリエから内務省のある8区バヴォ―広場まで下るミロメニル通りや地下鉄の駅名を思い出すのは、じつに正しい。18世紀後半、シャトーの主だったアルマン・トマ・ユーことミロメニル侯は、ルイ16世の治下で宰相を務めた。そのGarde des Sceaux de Franceという役職肩書は、今でも法務大臣職を指す。かつては王勅や王令を発するための封印を管理する役割、つまりハンコ・キーパーだった訳だが、革命以前の旧体制では治安維持を兼ねた行政のトップ、実質的に宰相だった。ミロメニル侯はざっくばらんな性格で住民とも関係良好だったことから、シャトーはフランス革命時の破壊も免れた。そんな大衆人気にあやかって政治に起用された人物の名残りが、パリの地名に遺されているのだ。

その後、シャトーの所有権は転々とするが、19世紀半ばの賃借人から有名人が生まれた。短編小説の名手として知られるギ・ドゥ・モーパッサンは、ここで生まれ育ったのだ。モーパッサンの叔父はもう一人のノルマンディ出身の文豪、ギュスターヴ・フロベールの友人で、モーパッサンの祖父母はフロベールの名付け親だった。彫琢に彫琢を重ねた、詩文のような散文による小説が、北ノルマンディの雰囲気から生まれたのはちょっと面白い。基本的に見学訪問は5月から9月のみ、10～12時と14～18時が開館で、ガイド付きで大人15€となる。

ディエップならではの美食

またディエップは小さな街だが、ムール貝＆ポテトフライ以外にも、カジュアルな漁師風の料理を出すレストランが多々ある。中でも「ア・ラ・マルミット・ディエポワーズ」は地元料理の店として知られる。生牡蠣のような新鮮な海産物もいいが、手長エビや魚介を出汁とクリームで煮込んだ店名そのままのディエップ風の小鍋（30€）が名物。手長エビをオマール海老に替えることも可能だ（47€）。

そして美食の街というのは、たいてい甘辛両党を満足させるものだ。フランスの朝食といえば、バゲットを長く切ってジャムなどを塗るタルチーヌが定番で、ディエップで人気のペーストは、街の老舗チョコレート店がレシピを考案した「ル・キャラメル・ドゥ・ポム・ディエポワ（ディエップ風リンゴのキャラメル）。早い話が、塗るだけでタルト・タタン風の味わいになる。しかもパンだけでなく、カマンベールやヌーシャテルなどノルマンディのチーズに少しのせても、味わいを一層奥深くする。類似品もスーパーなどで出回っているが、保存料や香料など余計な材料を使わない、このレシピが美味い。写真の塩バター風味の他に、カネル（シナモン）風味とナチュールもある。問題は、売り切れるのが早く、しかも大瓶（430g）から店頭在庫が無くなりやすい傾向にあること。230g入りの小瓶で5.60€～が目安だ。しかも一度味わったが最後、切らすとディエップに足を運びたくなる。

ちなみに「ディエップ」の語源は、そのまま英語のdeepと同根で、ヴァイキングが船から陸に上がりやすかった、深さのある入り江から来ているらしい。歴代アルピーヌと同様、そういうディープな魅力の街なのだ。

文・写真：南陽一浩 Words and Photography: Kazuhiro NANYO