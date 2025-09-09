2025年9月の運勢｜四柱推命「6月生まれ」（生年月日：6月5日～7月6日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「6月生まれ」（生年月日：6月5日～7月6日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。冬以降に良いサイクルが巡ってくるため、今月はそのための準備期間です。冬に始まる大きな流れに向かってだんだんと忙しくなり、あちこち移動することが多くなりそうな時期です。スケジュールもタイトになる場面も増えそうなので、体調管理などは意識しておいたほうが良さそうです。悩みも増えそうな時期ですが、人に頼りすぎると、方向性を見失う可能性があります。休日は1人になってみたり、自然のなかで過ごしたりして、リラクゼーションを意識したほうが良いアイデアも浮かんでくるかもしれません。恋愛面では、気になっている人に悩み相談を持ちかけると、仲良くなれるきっかけになりそう。ただし相談内容が重すぎると引かれてしまうので、距離感は誤らないように気をつけましょう。パートナーがいる方は、悩みが増えそうな時期。ときには、あらぬ疑いをかけられることもありそうなので、いつも以上に真面目な態度を取らないと、嫌な思いをする場面も出てきそう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。