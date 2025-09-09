東京モノレールは9日、日向坂46の15枚目シングル「お願いバッハ!」のリリースと、東京モノレールの開業61周年を記念し、コラボレーションキャンペーンを行うと発表した。

日向坂46とコラボレーションした専用列車を運行

キャンペーンの一環で、日向坂46のメンバーが作成した専用ヘッドマークなどコラボ仕様のビジュアルで車両内外を埋め尽くした専用列車を9月10～28日に運行。10000形10041編成を使用し、ヘッドマークに加え、窓上車内ポスター(全32種)、その他車内ポスター(全13種)、ドアステッカー(全20種)、吊り革(ペア全16種)を日向坂46仕様に変更する。

専用列車による空港快速(モノレール浜松町～天王洲アイル間)を運行する際、日向坂46メンバーによる約30秒の車内放送も実施。「お願いバッハ!」リリースに関する情報を案内する。ただし、当日の状況により放送を行わない場合もあるとのこと。

窓上車内ポスターイメージ

イラストを用いた車内ポスターイメージ

ドアステッカーイメージ

吊り革装飾イメージ

羽田空港第2ターミナル駅北口改札内にメンバーの手形付き顔出しパネルも設置される。掲出は始発から終電までだが、初日のみ10時頃から掲出を開始する。なお、9月14日深夜の『日向坂で会いましょう』(テレビ東京系)で、キャンペーンの裏側を放送する予定だという。