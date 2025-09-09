中日ドラゴンズ・川越誠司、ファームで1試合2本塁打を放つ！

中日ドラゴンズの川越誠司は9日、福岡ソフトバンクホークスとの二軍戦に「5番・右翼」でスタメン出場。6回の第4打席でこの日2本目となる本塁打を放った。
12－4と中日がソフトバンクを大きくリードして迎えた6回裏。
この回先頭は5番の川越。ソフトバンクのマウンドにはこの回から大山凌が上がった。今季一軍で26試合に登板し、防御率2.35の数字を残している。
1球目、2球目とアウトコース低めにストレートを続けた大山。川越がしっかり見逃してカウントは2－0となった。
3球目、今度はアウトコースの真ん中にまたも147キロストレートが投げ込まれる。これを川越が完璧なスイングで捉えた。
打球は高々と舞い上がり、ナゴヤ球場の右翼スタンドはるか上空に飛び込んでいく本塁打となった。
川越は初回の打席でも中堅に本塁打を放っており、この日2本目となる一発を披露。強烈な飛距離を生み出すパワーをアピールした。
中日はこれを契機に6回にも5点を追加。打線が大爆発し、18－6でソフトバンクに圧勝した。
【動画】圧巻の大アーチ！川越誠司のこの日2本目となる本塁打がこちら！
DAZNベースボールの公式Xより
これぞフルスイング
川越誠司 今日2本目
捻じ切れんばかりの豪快さ
ドラゴンズ打線大爆発
⚾プロ野球 ファーム (2025/9/9)
🆚中日×ソフトバンク
📱Live on DAZN
