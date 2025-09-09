2025年9月の運勢｜四柱推命「5月生まれ」（生年月日：5月5日～6月4日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「5月生まれ」（生年月日：5月5日～6月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。精神の力が発揮できる時期。いつも以上に頭がよく回る時期になりそうです。勉強や読書などをするにはおすすめのタイミング。一方で、深く考える力が高まるので、いろいろなことに気づいてしまい、悩んでしまうこともあるかもしれません。身体を動かすなど、リフレッシュする習慣は大切になりそうです。今月起こる環境の変化に伴い、自分のなかの価値観も大きく見直すことになりそうです。恋愛面では、頭が回りすぎることが悪いほうに働きやすい時期。特にパートナーがいる人は、相手の悪い面にいつも以上に気づいてしまうでしょう。指摘をすると、いつもよりも当たりが強いと思われてしまう可能性も。いつも以上に優しく伝えることを意識するくらいでバランスが取れそうです。出会いを求める人は、友人などと趣味の話が盛り上がり、結果的に恋愛のチャンスをつかむ可能性がありそうです。最近好きなコンテンツの話題から、意外な方向に話が盛り上がるかもしれません。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。