中日ドラゴンズ・尾田剛樹、2軍戦で6打数6安打と大暴れ！打率を3割に乗せる

中日ドラゴンズの尾田剛樹は9日、福岡ソフトバンクホークスとの二軍戦に「1番・中堅」でスタメン出場。尾田はこの試合6打数6安打と獅子奮迅の活躍を見せた。





12－4と中日がソフトバンクを大きくリードして迎えた6回裏。



この回先頭の川越誠司がこの日2本目となる本塁打を放ち、13－4とする。さらに2死一、二塁として、ここまで4打数4安打の尾田に第5打席が回ってきた。







ソフトバンクのマウンドにはこの回から大山凌が上がった。尾田に対してスプリット、ストレートと入るがいずれも低めに外れてカウントは2－0。



3球目は真ん中外寄りの148キロストレート。これを尾田が体を開かずにしっかりと引き付けてから打ち返す。



強い打球が三遊間を計ったように抜けていき、2死満塁となった。中日はこの回更に4点を追加することに成功した。



尾田は8回にも中安打を放ち、この日6打数6安打の大活躍。右に左に自在に打ち分け、打率を一気に3割にのせた。



試合は18－6で中日が圧勝した。













【動画】逆らわず強く逆方向へ！尾田剛樹、この日5本目の安打がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより











尾田のバットが止まらない



右へ左へ5打数5安打

尾田剛樹 打率3割に急上昇



⚾プロ野球 ファーム (2025/9/9)

🆚中日×ソフトバンク

📱Live on DAZN

