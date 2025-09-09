No Buses、年内最後のワンマンライブ開催決定

No Busesが、年内最後のワンマンライブ「1_1 22222」を2025年11月24日（月）にShibuya Club Quattroにて開催することを発表した。

本公演は、2024年2月10日にShibuya Spotify O-EASTにて開催されたワンマン企画の第二弾。

No Busesは「前ワンマン楽しかったので、思い立ってまたやりたいと思います。 今回は演奏の方バチっと観に来てください。新しい作品も出します。仕上げます。 年内最後のワンマンライブ、ぜひ観に来てください」とコメントしている。

＜ライブ情報＞

1_1 22222

2025年11月24日（月）Shibuya Club Quattro

開場時間：18:00 開演時間：19:00

公演URL https://smash-jpn.com/live/?id=4547

チケット先着受付 9/9（火）17:00~なくなり次第終了

チケット販売先行URL：https://eplus.jp/nobuses/

インバウンド販売：https://eplus.tickets/nobuses/

一般 ¥4500

U-23 ¥3000

D代別

U-23チケット（23歳以下）

入場時に生年月日の確認の為、身分証をご提示ください。 身分証を忘れた場合はチケット代の差額を頂戴致します。