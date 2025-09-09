大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、9月に入りチームの低迷に拍車がかかっている。主要因の一つは勝ちパターンを務めるタナー・スコット投手の背信投球だが、昨オフの獲得は失敗だったという意見も出てきているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

9月のスコットは日本時間8日時点で3試合に登板したが、1日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦は同点3ラン、6日のボルティモア・オリオールズ戦もサヨナラ本塁打を浴びそれぞれ失点。7日の同カードは1点リードの9回裏2死満塁で投入されたが、サヨナラの2点タイムリーを浴びた。

スコットは昨オフに4年7200万ドルの大型契約でドジャース入りした投手だが、同メディアは「ドジャースはスコットとの契約で、リリーフに高額の報酬を支払う醜い現実を知った。リリーフに高額を支払っても、チームの期待通りにはいかないことが多いということを身をもって学んでいる」と言及。

続けて、「リリーフの成績は年によって大きく変動する。一般的に先発よりも投球イニング数が少ないため、1、2回の不調でスタッツが歪んでしまうことがあるからだ。一流のリリーフであっても、同等の先発に比べてピーク時の成績は短い場合が多い。総合的に見て、リリーフに高額を投じるのはリスクが高く、怪我、不安定さ、そして他投手で代替できる可能性といった理由から、長期的には利益にならない場合が多い」と指摘している。

