2025年9月の運勢｜四柱推命「4月生まれ」（生年月日：4月5日～5月4日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「4月生まれ」（生年月日：4月5日～5月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。やる気と集中力に恵まれる月。ライバルや競争相手が出現しやすい「勝負どころ」となりやすい1ヵ月です。全体的に忙しい時期ですが、仕事に関して言えば、集中力から一点突破できそうなタイミングなので、バランス感覚を大事にすれば、成功も勝ち取れるでしょう。恋愛面では、周囲からの注目を集めやすい時期になるため、パートナーのいない人や出会いを求める人にとっては、気になる相手との中が進展したり、新たな恋愛を始めるきっかけをつかめたりしそうな月。交際中の方は、忙しさからお相手と会う時間を作るのが難しい月になるため、こまめなコミュニケーションやスケジュール調整が大切になりそうです。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。