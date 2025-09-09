下剋上ならファンも興ざめ！ 過渡期を迎えたCSの代替案はある？ 史上最速V…

圧倒的な強さでリーグを制した阪神タイガースだが、その後のCSに不安が残る。消化試合が増え、勢いを失う阪神に対し、CSを勝ち上がったチームは勢いがある。リーグ優勝の価値とビジネスを両立させるためには、新たな制度を盛り込む必要がありそうだ（文・八木遊）





史上最速Vを果たした一方…



今季のセ・リーグは、阪神が圧倒的な実力を見せつけて優勝。9月7日の決定は、1990年の読売ジャイアンツ（9月8日）を抜いて、両リーグ史上最速の快挙だった。



これでパ・リーグ覇者と頂上決戦と行きたいところだが、その前にクライマックスシリーズ（CS）が控えている。CSファーストステージを勝ち上がってきたチームを相手に、大きなアドバンテージ（1勝＋全試合ホーム開催）がある中で戦うが、勝負は下駄をはくまで分からない。



2位と3位のどちらのチームが勝ち上がってきたとしても、地力では勝るのは間違いなく阪神の方だろう。ただ、怖いのが相手の勢いだ。現在2位の巨人から5位の広島東洋カープまで、4チームにCS進出のチャンスがあり、最終盤までもつれることも予想される。一方で、早々と優勝を決めた阪神は今後のすべての試合が実質“消化試合”となってしまった。



CSファイナルの開幕は10月15日と1か月以上も先。阪神はまだ17試合を残しているものの、“本番”までのモチベーション維持は簡単なことではないだろう。しかもCSファイナルで対戦する相手は、CS進出を決め、ファーストステージを勝利した勢いがある。また、「当たって砕けろ」の気楽な立場で臨める点も、阪神にとってはやりづらいはず。



阪神が独走Vを決めた今季のセ・リーグにおいて、万が一、下克上が起こることになれば、阪神ファンだけでなく他球団のファンですら興ざめしてしまうかもしれない。





















提案したい”1リーグ3地区制”



ただビジネス的には、今のプロ野球界からCSをなくすという選択肢はない。セ・リーグを例に取れば、阪神が優勝を決めた今、残りの合計50試合以上が消化試合となってしまう。また、優勝チームと2位チームには、CSを開催することによる“実入り”も発生する。



そこで提案したいのが、21年前に大騒動となった「1リーグ制」を改めて視野に入れることだ。ただし、「1リーグ10球団構想」の2004年とは違い、球団数は当然「12」を維持。その上で、4球団ずつの3地区制というのはどうだろうか。



奇しくも2軍は来季から、14チームによる「1リーグ3グループ制」を開始する。1軍がそれに追随する形にはなるが、2年後には両リーグでDH制が採用される見込みで、リーグ間の最大の違いも解消される。



構想としては東・中・西の各地区に4球団を配置し、地区優勝した3チームがプレーオフに進出。さらに各地区の2位以下から勝率の高い1～2チームをワイルドカードとする。



12球団の うち4～5球団がトーナメント形式でプレーオフを戦い、決勝を日本シリーズと位置づける。今のリーグ優勝が地区優勝に置き換わる形となるが、今よりは納得感があるのではないか。



1リーグ3地区制なら、将来的に14球団や16球団への拡張も視野に入れやすい。いずれにしても、現行のCS制度は過渡期を迎えており、抜本的な改革が必要なのは間違いない。













