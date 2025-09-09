ドジャース・大谷翔平、第4打席で痛烈な二塁打！チームの逆転勝利に繋がる…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は8日（日本時間9日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で右翼に二塁打を放った。



1－1の同点で迎えた7回裏。ドジャースは2死一塁として、この試合ではまだ安打のない1番・大谷が打席に入った。







ロッキーズのマウンドにはこの回からアンヘル・チビリがあがる。今季38試合に登板している23歳の若手リリーバーだ。



拮抗した展開での長打を警戒してか、チビリは3球連続でチェンジアップを低めに集める。



2－1となっての4球目。またもやチェンジアップをインローに投じたが、大谷がバットの軌道を見事に合わせて振りぬいた。



打球は痛烈なスピードで一、二塁間をライナーで抜けていく二塁打となり、2死二、三塁の展開を大谷が作った。



ここで次打者のムーキー・ベッツに2点タイムリーが飛び出し、ドジャースは3－1と勝ち越しに成功。そのまま逃げ切って同地区最下位のロッキーズを降した。



この日の大谷は3打数1安打だったが、第4打席の二塁打はチームの勝利に直結する価値あるものだった。









【動画】ミサイルのような打球、大谷翔平の高速二塁打がこちら！

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]大谷翔平 ツーベースヒット!!



／

第4打席 内角低めを器用に弾いた打球は

約183キロの超速でライト前へ!!

＼



🇺🇸MLB2025

ドジャース × ロッキーズ

アベマで無料生中継



◤ 平日は毎日アベマでMLB

厳選試合を平日毎日無料生中継◢



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】