西オーストラリア州の人気観光地フリーマントルに、ラグジュアリーなブティックホテルがオープン！

このたび、西オーストラリア州の州都 パース近郊にある人気観光地フリーマントルに、ラグジュアリーなブティックホテル「ガードホテル」がオープンする運びとなった。フリーマントルは、1829年にイギリス人入植者によって開拓された土地であることから、今でも英国風の美しい建築物が残されており、その歴史と文化が融合したコロニアルな街並みや、カフェやレストランが軒を連ねる「カプチーノ通り」、1897年から続く伝統ある「フリーマントルマーケット」などが見どころである。

【画像】英国風の美しい建築が今も残る歴史と文化に触れられる港町「フリーマントル」（写真12点）

全83室を擁する「ガードホテル」は世界遺産「旧フリーマントル刑務所」に隣接する歴史的建物をリノベーションした特別な宿泊施設となっており、旧看守宿舎を改装した「ワーダーズホテル」とともに、複合施設「ガード&ワーダーズコテージ」として合計106室を保有している。

また本ホテルには、地元食材を使ったモダンなオーストラリア料理を提供するレストランや、サウナとアイスシャワーを備えたウェルネスセンターなどの設備が充実しており、歴史ある街並みを楽しみながらも、モダンで上質なホテル滞在を叶えてくれるのである。

街の中心部に誕生するこのホテルは、バース観光における新たな滞在拠点となること間違いないだろう。

ガードホテル 概要

オープン日時：2025年9月1日 現在HPより予約受付中

アクセス：パース駅からフリーマントル駅まで電車で30分、フリーマントル駅からホテルまで徒歩10分

ガードホテル：https://gardehotel.com.au/

西オーストラリア州政府観光局WEBサイト

https://www.westernaustralia.com/jp/