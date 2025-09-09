2025年9月の運勢｜四柱推命「3月生まれ」（生年月日：3月5日～4月4日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「3月生まれ」（生年月日：3月5日～4月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。独立心や自由になりたい欲求がむくむくと湧いてきそうな1ヵ月となりそう。焦燥感あるかもしれませんが、慌てると失敗しやすい時期なので、注意が必要です。今月は我を通したくなるタイミングなので、上司と喧嘩してしまったり、衝動的に辞表を突きつけたくなったり、パートナーと別れたくなったりなど、周囲からは暴走しているように見えてしまう可能性があります。本音をぶつけたくなる場面も多くなりそうですが、オブラートに包んで伝えないと、かえって損する結果になるかもしれません。マイペースさは保てる月のため、自分のペースは守りつつ寛容な態度で周囲に接すると、「器が大きい」とポジティブな評価を得ることもできるかもしれません。恋愛面では、出会いを求めている人はガツガツ行動できる月。今まで勇気や意欲が湧かなかった人は積極的に動くと良いでしょう。ただし、自分勝手な面を見抜かれると引かれてしまうので、誠実な態度は心がけましょう。パートナーがいる方は、束縛を避けて自由奔放に振る舞ってしまうと、相手との距離ができてしまう可能性があるので注意しましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。