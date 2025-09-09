一夜限りのホスト復帰　爆撃竜馬「ホストやめたけど男としてイケてるのはやめてない」

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#11が、きょう9日(23:00〜)に配信される。

「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」

今回は、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」の第6弾が配信される。

この企画では、山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』の再建を目指して、新店舗としてオープンした『SiVAH』で店舗改革に挑んでいる。

爆撃竜馬が一夜限りの現場復帰

山本の出勤6日目となる今回は、山本が過去シーズンで修行したホストクラブ『LiTA』『Lillion』と、『SiVAH』の3店舗合同営業を実施。『LiTA』からは山本最大のライバルである爆撃竜馬と期待のルーキーだったJIN、『Lillion』からは軍神の信頼が最も厚いノアと伊吹瞬が参戦する。

一流ホストたちをライバルとして迎えた合同営業で、軍神は「高いところを見る時ってみんな同じ方向を見る」と、『SiVAH』の一致団結と成長に期待を寄せる。前シーズンでホスト引退を宣言したはずの爆撃竜馬は、軍神の要請を受けて一夜限りの現場復帰。「ホストやめたけど男としてイケてるのはやめてない」と余裕の笑みで語る、“爆撃ワールド”全開の接客に注目だ。

一方、店舗改革に反発を続けてきた『SiVAH』の古参ホスト・玲、本気(ガチ)湊とペアを組むことになった山本も、「37歳の夏、頑張ります」と意気込む。果たして、一流ホストたちとの勝負を通じて、旧『MIST』メンバーの心を動かすことはできるのか。

