日本サッカー協会（JFA）は9日、今年11月29日に行われる『なでしこジャパンvsカナダ女子代表』の試合詳細が決定したことを発表した。

今回の発表によると、今年11月29日に『長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）』にて行われる、なでしこジャパンとカナダ女子代表による『MS＆ADカップ2025』は、15時30分にキックオフすることが決定したとのことだ。テレビ放送は、TBS系列にて全国生中継となる。また、チケットは、今月14日（日）の10時から一般発売が開始され、先着制となることを併せて伝えている。

試合詳細は、以下の通り。

■MS＆ADカップ2025

・日時：2025年11月29日（土）15:30キックオフ予定

・対戦：なでしこジャパン（日本女子代表） 対 カナダ女子代表

・会場：長崎／長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）

・主催：公益財団法人日本サッカー協会

・主管：一般社団法人長崎県サッカー協会

・特別協賛：MS&AD インシュアランス グループ ホールディングス株式会社（JFA メジャーパートナー）

・JFAオフィシャルトップパートナー：キリンビール株式会社、キリンビバレッジ株式会社

・JFAオフィシャルサプライヤー：アディダス ジャパン株式会社

・テレビ放送：TBS系列にて全国生中継

・チケット販売開始：一般販売（先着制）9月14日（日）10:00

※チケット販売の概要は JFA公式ウェブサイトをご覧ください。