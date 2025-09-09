大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日のボルティモア・オリオールズ戦で、先発の山本由伸投手が9回2死から本塁打を打たれノーヒットノーランを逃した。一部からはアンディ・パヘス外野手の責任を問う声が上がっているが、批判の矛先が間違っているという意見もあるようだ。米公式サイト『MLB.com』が報じた。

山本はジャクソン・ホリデー内野手にカウント2-1から投じたカットボールを右翼席へ運ばれたが、中継映像では打球がフェンスの最上部付近に当たったように見えたため、一部からはパヘスがダイビングキャッチしていれば捕れたのではという指摘が相次いだ。

同サイトは「パヘスがホームランキャッチを試みなかったと責めるのはもうやめよう。オリオールズの本拠地に馴染みのないファン、そして球場をよく知っているファンでさえも、リプレイ映像を見て疑問を抱いたかもしれない。しかし、ホリデーの本塁打を捉えたカメラアングルは実に的外れだ」と言及。

続けて、「付近で作業していた複数のスタッフが確認したところによると、打球は右中間席前方の黒い手すりに着弾したという。手すりはフェンスから約1.2メートル後方かつ、45センチほど高い位置に設置されていた。パヘスがウォーニングトラックへ向かって走っている間に“ストレッチ・アームストロング”のように体を伸ばしたとしても、ジャンプしたとしてもボールには届かなかっただろう」と指摘している。

