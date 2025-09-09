2025年9月の運勢｜四柱推命「2月生まれ」（生年月日：2月4日～3月4日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「2月生まれ」（生年月日：2月4日～3月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。先月に引き続きパワフルな運勢。自我が強くなりやすい時期のため、承認欲求が強くなってしまうかも。気持ちが強まるにつれて、主張も強さを増してしまうので、自分の発言が誤解を生んで他人と対立してしまう可能性もありそうです。アピールしても引かれてしまったり、弁明も言い訳と取られたり、フラストレーションが溜まってしまいそうなタイミング。反面、スキルアップには良い時期なので、技能習得のために反復練習すると、身についてすぐに役に立つかもしれません。恋愛面では、パートナーのいる方は、相手に対して言いたいことがふつふつと湧いてきやすい時期。別れもちらつくかもしれませんが、イライラしているときこそ、相手の長所や短所を一度冷静に見極めてから判断するほうが、後悔しないかもしれません。出会いを求めている人は、今月は準備期間と捉え、スキルアップや勉強、自分磨きを意識しましょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。