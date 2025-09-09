パドレス・ダルビッシュ、5回途中3失点7奪三振の粘投！初回に機材トラブル…

メジャーリーグ 最新情報
サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有は8日（日本時間9日）、本拠地ぺトコ・パークで行われたシンシナティ・レッズ戦に先発登板した。
初回、レッズの先頭T.J.フリードルにファウルで粘られた後の8球目を右翼スタンドに運ばれ、先頭打者本塁打を喫したダルビッシュ。
その直後、ピッチコムにトラブルがあったのか、パドレス捕手のフレディ・フェルミンと何事か話し合う場面が映し出された。
この回は1失点にとどめたものの、3回と6回にも1点ずつ失い、リズムに乗れない苦しい投球が続いた。
この日のダルビッシュは5回途中まで投げて3失点、7奪三振という内容。投球数91球は今季最多となった。
6回裏に味方打線が同点に追いついたことで、ダルビッシュには勝敗がつくことはなかった。
試合は延長10回裏にパドレスが勝ち越し、4－3でレッズにサヨナラ勝ちを収めた。
