「AMD Radeon Software Adrenalin 25.9.1」公開。AMD FSR 4がほとんどのFSR 3.1対応ゲームで使えるように

米AMDは9月8日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 25.9.1」を公開した。対応する環境ではAMD FSR 4をドライバ側でゲームに適用できるようになっている。
『Borderlands 4』『Hell Is Us』をサポートするドライバアップデート。中でもAMD FSR 4対応タイトルを大幅に増やしている点が特徴で、DirectX 12でFSR 3.1に対応するゲームではFSR 4を有効化できるようになる。なお、FSR 4を利用するにはRDNA 4アーキテクチャを採用するグラフィックスが必要だ。
修正した不具合
- Radeon RX 6600シリーズグラフィックス製品で『Mafia: The Old Country』をプレイ中に、画面に破損が発生する場合があった問題。
- Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品でFSR 4を有効にして『WUCHANG: Fallen Feathers』をプレイ中に、断続的にアプリケーションがクラッシュしたり、ドライバーがタイムアウトしたりする場合があった問題。
- SteamVRのプレイ中にPlayStation VRコントローラーが検出されなくなる問題。
- Radeon RX 7600、7700、および7800シリーズグラフィックス製品でレイトレーシングを有効にし、AMDソフトウェアで録画した『Monster Hunter Wilds』をプレイ中に、断続的にアプリケーションがクラッシュしたり、ドライバーがタイムアウトしたりする場合があった問題。
既知の不具合
- Radeon RX 7900シリーズグラフィックス製品で『The Last of Us Part II』をプレイ中に、断続的なアプリケーションクラッシュが発生する場合がある。
- Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品で『Call of Duty: Black Ops 6』をプレイ中に、断続的なアプリケーションクラッシュが発生する場合がある。
- Radeon RX 9070シリーズグラフィックス製品で『NBA 2K25』のMyCareerモードをプレイ中に、断続的なアプリケーションクラッシュが発生する場合がある。
- Ryzen AI 300シリーズやRyzen 7000シリーズなど、一部のAMD Ryzenプロセッサーで『FBC: Firebreak』をプレイ中に、断続的なアプリケーションクラッシュが発生する場合がある。
- Radeon RX 7000シリーズなど、一部のAMD Radeonグラフィックス製品で、一部のVRヘッドセットを使用して80Hzまたは90Hzのリフレッシュレートでゲームをプレイすると、カクツキが発生する場合がある。
- Radeon RX 7000シリーズグラフィックス製品でGTFOをプレイ中に、画面の乱れ（スキャン移動ラインの欠落）が見られる場合がある。
- パストレーシングを有効にした状態でサイバーパンク2077でセーブデータをロードすると、断続的にアプリケーションがクラッシュしたり、ドライバーがタイムアウトしたりする場合がある。。