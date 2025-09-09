米AMDは9月8日（現地時間）、同社グラフィックス向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 25.9.1」を公開した。対応する環境ではAMD FSR 4をドライバ側でゲームに適用できるようになっている。

「AMD Radeon Software Adrenalin 25.9.1」公開。AMD FSR 4がほとんどのFSR 3.1対応ゲームで使えるように

『Borderlands 4』『Hell Is Us』をサポートするドライバアップデート。中でもAMD FSR 4対応タイトルを大幅に増やしている点が特徴で、DirectX 12でFSR 3.1に対応するゲームではFSR 4を有効化できるようになる。なお、FSR 4を利用するにはRDNA 4アーキテクチャを採用するグラフィックスが必要だ。

修正した不具合

Radeon RX 6600シリーズグラフィックス製品で『Mafia: The Old Country』をプレイ中に、画面に破損が発生する場合があった問題。

Radeon RX 9000シリーズグラフィックス製品でFSR 4を有効にして『WUCHANG: Fallen Feathers』をプレイ中に、断続的にアプリケーションがクラッシュしたり、ドライバーがタイムアウトしたりする場合があった問題。

SteamVRのプレイ中にPlayStation VRコントローラーが検出されなくなる問題。

Radeon RX 7600、7700、および7800シリーズグラフィックス製品でレイトレーシングを有効にし、AMDソフトウェアで録画した『Monster Hunter Wilds』をプレイ中に、断続的にアプリケーションがクラッシュしたり、ドライバーがタイムアウトしたりする場合があった問題。

既知の不具合