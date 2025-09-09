2025年9月の運勢｜四柱推命「1月生まれ」（生年月日：1月5日～2月3日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年9月の運勢」（9月8日（月）～10月7日（火））。「四柱推命」で占う2025年9月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「1月生まれ」（生年月日：1月5日～2月3日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。今月は引き続き、仕事運が追い風に乗れそうなタイミング。あなたの持つセンスやアイデアが冴え渡り、具体的な形にできそうな時期です。新しい挑戦をするのにも適した時期のため、以前に諦めたことに再びチャレンジするのもアリ。また、自分磨きに向いた運勢配置もあります。服装や髪型を変えてみたり、エステやジムなどに通ったり、自分磨きに投資することは運気を高める近道になります。周囲からの評価も高まりやすい月なので、見た目から変えてみるのも良いかもしれません。ただし、今月は「頑張っているのに評価されていないのでは？」といった疑心暗鬼に陥りやすい点には注意が必要です。気づかないところで意外な評価を得ている時期なので、不安にならず着実に前進していきましょう。恋愛面では、好印象を与えられる月なので、出会いを求めている方にとってはアピールチャンス。一方で、パートナーのいる方は、相手の小さな欠点が気になる傾向が出てきそう。軽い冗談のつもりであっても、相手を傷つけてしまう可能性も。発言に注意し、柔らかな態度で接すれば、充実した時間を過ごせるでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。