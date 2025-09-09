ドジャース・大谷翔平出場試合、ロッキーズ一塁手がネットに激突　初回に…

　ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が先発出場している8日（日本時間9日）、本拠地ドジャー・スタジアムでのコロラド・ロッキーズ戦。初回のドジャース攻撃時に、ロッキーズの一塁手がファウルボールを追ってネットに激突。途中交代するシーンがあった。
 
　ロッキーズの先発はチェイス・ドーランダー。初回先頭の大谷を見逃し三振に取り、続く2番のムーキー・ベッツを打席に迎えた。
 

 
　7球目をベッツが一塁側にファウルを打ち上げ、ロッキーズ一塁手のウォーミング・バーナベルがこれを必死に追いかける。
 
　惜しくも捕球できなかったバーナベルは走りこんだ勢いでファウルネットに直撃してしまい、頭部を負傷。
 
　「6番・一塁」で先発出場していたが、打席に立つことなく無念の途中交代となってしまった。
 
　一塁には過去にドジャースにも在籍経験のあるベテランのカイル・ファーマーが入った。
 
　試合は現在、3－1でドジャースがリードしている。




