ガソリンエンジンの水素化によって、100年先まで内燃機関を楽しめる？｜ケン・オクヤマが挑む水素エンジンの可能性

「たかだか50名あまりの小さな所帯である私たちがなぜ、水素エンジン・スポーツカーの開発に取り組んでいるのか、そのワケを今日お話ししましよう」

【画像】Ken Okuyama Carsによる「F61H水素燃料自動車プロジェクト日本先行プレビュー」の様子（写真8点）

去る9月1日、袖ヶ浦フォレストレースウェイにて開催された、Ken Okuyama Carsによる「F61H水素燃料自動車プロジェクト日本先行プレビュー」の冒頭で奥山清行が放った第一声であった。

奥山清行はピニンファリーナ在籍時にイタリア人以外で初めてフェラーリをデザインしたオトコとして知られる生粋のインダストリアル・デザイナーだ。その奥山氏であるが、近年はカロッツエリア（コーチビルダー）としてワンオフ・スポーツカーを次々と発表しており、スポーツカー界においてその存在感を高めている。そう、エンジニアリング開発においても大きな力を入れているのは事実だ。本来のデザインとはイノベーションやインフラも追い求める物だと本人は強調する。だが、なぜ、水素なのか？

水素といえば、多くが連想するのはFCとも呼ばれる燃料電池だ。それは基本的にEVであり、車内に水素タンクに加えてバッテリーや燃料電池など大きく重い機器の搭載の必要性など、パフォーマンスを競うスポーツカーのイメージとは少し離れたところにあるではないか。今回Ken Okuyama Carsが発表したのは、水素自動車と言っても燃料電池ではなく、ガソリンの代わりに水素を燃やす内燃機関エンジンである。その基本構造はガソリンエンジン搭載自動車と等しい。

「今回発表するF61Hは世界で初めてイタリア製V12大排気量ガソリンエンジンを水素化したパワートレインを搭載したモデルで、トランスアクスル・レイアウトのマニュアル・トランスミッションでスポーティーなドライビングを楽しんでもらうことができます。そう、水素と言っても難しいものではなく、未来のスポーツカーへの選択肢の一つとして、皆さんと一緒に考えてみたいという意味での提案なのです。ですから、このモデルを直ぐに市販してビジネスに繋げようと考えているわけではないのです」と奥山。

F61Hのベースとなったモデルは一昨年、イタリアのコンコルソ・デレガンツァ・ヴィラデステにてワールドプレミアを行ったバルケッタボディのkode61 Birdcageだ。マセラティTipo61Birdcageへのオマージュとして開発したオーダーメイドの少量生産モデルであるが、2005年、彼がピニンファリーナ在籍時に、その原点ともいうべきBirdcage75thコンセプトを製作し、そのインパクトのあるスタイリングDNAはマセラティの現行モデルMC20やグラントゥーリズモ系にも生きている。

軽量なボディを持ち、大排気量エンジンを搭載するという点、そしてレースフィールドで大活躍した”バードケージ”のヘリテイジは、まさに奥山の水素エンジン・スポーツカーに対するイメージにぴったりであった。F61Hは気体水素を専用インジェクターからポート噴射するシステムを採用しているが、ガソリンと水素では燃焼速度や特性が大きく異なり、そのコントロールには経験に基づいたノウハウが必要である。

水素化によっても充分な馬力は確保できるが、ガソリンエンジンと比較してトルクは薄くなる。そこで、大排気量エンジンと高い親和性があるというのだ。今回の水素化においてはガソリンエンジンのスポーツカーのフィーリングを保持することが大きなテーマであり、その上で、CO2排出ゼロのクリーン・エミッションを実現するというミッションが課された。

奥山は最新のハイパーカーを手掛けるだけでなく、カーガイとしてクラシックカーで世界中のカー・イベントに参加し、クラシックカー・ソサエティに関しても様々な問題意識を共有している。

「BEVは日常生活では間違いなく大きな存在となっています。しかし次世代へ向けて投資的価値の維持が求められる趣味性の高いハイパーカーにとってバッテリーや制御システムの寿命は大きな問題です。バッテリーセルは入手できても、それが収まる箱である専用設計のスタックをメーカーは永久に作り続けることができるでしょうか？それが果たして、皆が愛するクラシックカーになり得るか？ 100年後のペブルビーチ・コンコースデレガンスに並ぶ車になり得るか？そして、内燃機関ならではのドライビングプレジャーにも拘りたいじゃないですか。そんなワケで水素エンジンという選択肢をぜひ残したいと思い、このプロジェクトを進めているのです」と奥山。

そう、このガソリンエンジンの水素化によって、これから100年先まで私たちは内燃機関を楽しむことができるのではないだろうか。環境への負荷に対して厳しい対応のEU圏内では、歴史的な公道ラリー競技ですら、主役たるクラシックカーが市街地へ侵入できないという事態が既に発生しているのだから、時間の猶予はない。

イベントではF61Hのデモランも披露された。今回の個体はベースとなるkode61 Birdcage 3号車のリアに大きな構造の改造無しに一基の汎用水素タンクを押し込んだだけであるから、巡行可能距離はまだ微々たるものだ。しかし、これから制御システムのアップデートやボディ形状にマッチした大容量タンクの装着によって、大きく改善可能という。さらに、カートリッジ式の数秒で交換可能な水素タンクの開発も進行中だという。

「やり方によっては水素化というのはそれほど難しいものはないのです。もちろん大メーカーが新車として液体水素で直噴エンジンを水素化するのは多大なノウハウや開発費用が掛かります。でも今回の様なやり方なら、私たちのような規模の会社でも水素コンバージョンは可能です。それをわかってもらうために今回、F61Hを披露させてもらったのです」と奥山。

サーキットを疾走するF61Hは奥山のドライビングで、軽快にラップを重ねて行く。ガソリンエンジンと何ら変わることのない官能的なサウンドを私たちは耳にした。よく耳を澄ませば、より乾いた音質とも言えるし、ヒューンという何やら未来的な高調波成分もそこに加わっているようにも聞こえた。

水素ビジネスのワールドワイドな可能性を追求するパートナー会社と共にF61HはアブダビにてF1の開催と時期を合わせてワールドプレミアを行う予定であるという。

文：越湖信一 写真：越湖信一、Ken Okuyama Cars

Words: Shinichi EKKO Photography: Shinichi EKKO, Ken Okuyama Cars