ラ・リーガは8日、レアル・マドリードを率いるシャビ・アロンソ監督が8月度の月間最優秀監督を受賞したことを発表した。

今シーズンより、レアル・マドリードを率いるシャビ・アロンソ新監督。カルロ・アンチェロッティ氏の後を継いだ、かつての“14番”は、開幕節オサスナ戦を1－0で勝利したのを境に、第2節オビエド戦を3－0、第3節マジョルカ戦を2－1と3連勝を達成。唯一の同勝ち点となるアスレティック・ビルバオを得失点差で上回り、首位で8月を終えていた。

そんななかで、8月度の月間最優秀監督が決定。シャビ・アロンソ監督は、前述したアスレティック・ビルバオを率いるエルネスト・バルベルデ監督と、手腕が注目され始めている、エスパニョールを率いるマノロ・ゴンサレス監督（8月は2勝1分）を抑え、指揮官としてラ・リーガデビューを飾った月に、同賞初受賞となったのだ。

■ラ・リーガ月間表彰の受賞者一覧

▼月間最優秀選手賞

8月：後日発表

▼月間最優秀監督賞

8月：シャビ・アロンソ（レアル・マドリード）

▼月間最優秀U－23選手賞

8月：後日発表

▼月間最優秀セーブ賞

8月：後日発表

▼月間最優秀ゴール賞

8月：後日発表

