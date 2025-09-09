大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は8日（日本時間9日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席の途中で審判の登場に驚くシーンがあった。



ロッキーズの先発はチェイス・ドーランダー。2023年のMLBドラフト1巡目（全体9位）でロッキーズに入団した剛腕投手だ。







そのドーランダーが初球にアウトコースへ高速シンカーを投げた後、打席に立つ大谷の眼前にいきなり審判が登場して大谷が驚くシーンが映し出された。



2球目以降、ドーランダーは大谷に対しインローを突く投球を展開。4球目のチェンジアップに大谷は見逃し三振に倒れた。



大谷は第2打席でも三振を喫し、ここまで2打席2三振となっている。



試合は現在、ロッキーズに0－1とリードを許している。









【動画】大谷翔平、審判の登場にビックリ！

MLBの公式Xより











[速報]大谷翔平 審判の登場にびっくり



