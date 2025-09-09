HANA「BAD LOVE」MV公開、パワフル＆シリアスな新しい表現に挑戦

BMSG × CHANMINA が手がける GIRLS GROUP AUDITION PROJECT『No No Girls』から誕生した、ラッパー/シンガーのちゃんみながプロデュースする７人組ガールズグループ・HANAの新曲「BAD LOVE」のミュージックビデオが公開された。

9月8日(月)に配信リリースとなった「BAD LOVE」は、JISOO、MOMOKAが作詞に参加、NAOKOが中心となって振付を制作するなど、メンバーの思いが存分に込められた作品。許したいけど許せない純粋な葛藤をストレートに描いた、メッセージ性の強いキラーチューンに仕上がっている。

Music Videoは、何者かにとらわれ廃墟に縛り付けられたメンバーをMAHINAが中心となって助けていく、ストーリーテリングな作品となっている。追い込まれたメンバーのシリアス且つクールな表情と細部までこだわり抜いたパワフルな演技は、HANAが今までに一度も見せたことのない表現となっており、進化を止めないHANAの姿が印象的な作品。

＜リリース情報＞

HANA

Digital Single BAD LOVE

配信中

https://hana-brave.lnk.to/BADLOVE

HANA 公式HP https://hana.b-rave.tokyo