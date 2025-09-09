CORTIS、リリースパーティーで190カ国・地域のファンに向け全収録曲披露

CORTISが9月8日、ソウル・高麗（コリョ）大学校ファジョン体育館にて「CORTIS The 1st EP [COLOR OUTSIDE THE LINES] RELEASE PARTY」（以下、「RELEASE PARTY」）を開催。約2時間にわたるイベントでThe 1st EPの全収録曲を披露した。オフィシャルレポートを掲載する。

【画像】CORTIS、リリースパーティー（全4枚）

「RELEASE PARTY」は、Global Superfan Platform「Weverse」とHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネル、グローバルショートフォーム動画プラットフォームTikTokでオンライン配信。Weverseでは韓国、アメリカ、日本、インドネシアをはじめとする190ヵ国・地域のファンがリアルタイムでライブを楽しんだ。

CORTISは後続曲「FaSHioN」のステージを初公開し、「RELEASE PARTY」の幕を開けた。5人のメンバーは溢れる魅力とエネルギーでファンを魅了した。続いて「GO!」を披露し、「CORTISがデビューして初めての単独公演だ。喜ばしい日なので、一緒に楽しみたい。文字通りパーティーのように楽しんでほしい」と感激した気持ちを伝えた。

タイトル曲「What You Want」が始まると、熱気は最高潮に。音楽番組を上回るスケールで31台のランニングマシンを使用し、メンバーはメインステージとセンターステージを行き来しながら自由なパフォーマンスを繰り広げ、観客は大きな歓声と声援で応えた。さらに収録曲「JoyRide」と「Lullaby」を初公開するなど、充実したセットリストでファンを魅了。安定感のあるライブパフォーマンスに感嘆の声が上がった。特に、ファンの熱い声援に応えて予定外のアンコールを繰り返したり、1階と2階の客席を回って観客と目を合わせたりと、心からステージを楽しむ姿が印象的だった。

イベント中、5人は練習生時代やアルバム制作のエピソードなどを語り合った。また、メンバーが100%企画・撮影・編集した「GO!」の自主制作映像や、「What You Want」のスキット、「Lullaby」のOfficial MVなどを初公開し、音楽・振付・映像を共同クリエイトする「ヤングクリエイタークルー」らしい一面を披露した。

イベントの終盤、CORTISは客席を見つめながら、「この素晴らしい景色を見るために、5人のメンバーは一生懸命頑張ってきたのだと思う。このようなステージに立てることは幸運だ。ファンの皆さんに心から感謝している。まだデビューして3週間しか経っていない。僕たちの前に残された数えきれない日々を、ずっと一緒に歩んでほしい」と語り、涙をぬぐった。

CORTISは、HYBE MUSIC GROUPのレーベルBIGHIT MUSICから6年ぶりにデビューした新人グループ。9日午後6時には、後続曲「FaSHioN」の振付にフォーカスしたConceptual Performace Filmを公開する。さらに11日のMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、「FaSHioN」での活動を本格始動させる。

＜リリース情報＞

CORTIS

『COLOR OUTSIDE THE LINES』

https://cortis.lnk.to/1step_jpPR

韓国発売日：2025年9月8日（月）

日本発売日：2025年9月9日（火） （※日本お届け日）

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※日本発売日は日本のお客様へのお届け日を基準としております。