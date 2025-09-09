「調整する時間が必要」千賀滉大、無念のマイナー降格。10月までに復帰で…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツが5日（日本時間6日）、千賀滉大投手のマイナー降格を発表した。当分の間は傘下3Aシラキュースでプレーすることになるが、マイナーリーグ初先発の予定について、メッツを率いるカルロス・メンドーサ監督が明かしたと、米メディア『SNY』が報じている。

千賀は今季のシーズン前半こそナ・リーグトップの防御率をマークしていたものの、6月12日（同13日）のワシントン・ナショナルズ戦でハムストリングを負傷したのを境に不調に陥った。約1カ月後に復帰を果たして以降、まだ勝利を飾ることができていない。最後の登板となった8月31日（同9月1日）のマイアミ・マーリンズ戦では、5回途中まで投げて7安打5失点2四球6奪三振の成績を残している。それでも契約上、自動的にマイナー降格にはならなかったが、最終的に千賀が承諾した。

今後の予定に関して、メンドーサ監督は「（初登板は）今週末の金曜日か土曜日を考えている。登板前にブルペンで数回投げる時間を与えるつもりだ」と語っている。また、マイナー降格を決定した理由について「彼を降格させた理由の一つは、投球フォームを修正するためだ。実戦で打者と対戦せずにマウンドで調整できる時間を持たせる必要があった。だからこそ、今はブルペンで投げて数日休み、また投げ、映像を見て本人からのフィードバックを得る、というサイクルを繰り返している。週末には試合で投げられることを期待している」と述べた。

