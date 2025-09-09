千葉ロッテマリーンズは9日、美馬学投手が今季限りで現役引退することを発表した。

美馬投手は、2010年ドラフト2位で東京ガスから東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。

2013年に行われた読売ジャイアンツとの日本シリーズで2勝を挙げ、球団初の日本一に大きく貢献。同シリーズのMVPを受賞した。

2020年に楽天からFAでロッテに移籍。昨季は0勝に終わり、プロ入り以来13年連続で記録していた勝利が止まっていた。

プロ通算266試合に登板。成績は80勝88敗、防御率3.94。美馬投手のコメントは以下の通り。

「この2年間、肘や膝の故障が続き、試合に出ても良い結果を出せず、思うように野球ができないことに毎日苦しさを感じていました。今年が最後の一年のつもりで、前だけを見て自分自身と戦ってきました。長年たくさんの故障に耐え続けてくれた自分の身体にも、限界を感じる痛みが続き、自分としても辞め時を意識し、現役引退という現実を受け入れる整理がつきました。引退を決意したことに関して、もちろん寂しい気持ちや、悔しい気持ちはあります。しかし、もう痛みと戦わなくていいという、安堵の思いが1番はじめに感じたのが正直な気持ちです。球団からは最後に引退試合をやっていただけるとのお話をいただき、そういう舞台を用意していただけることにとても感謝をしています。最後は、15年間どんな時でも応援していただいた皆様、ファンの皆様に投げている姿を見てもらえたらと思います。僕にとってかけがえのない素晴らしい時間を、素晴らしい景色をたくさん見させてくださり、本当にありがとうございました」

球団は9月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）にて引退試合を行う予定と発表している。

