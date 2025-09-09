大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ウィル・スミス捕手に続いてダルトン・ラッシング捕手も負傷離脱することになった。2人の捕手を欠くことになったドジャースは、厳しい戦いを強いられるだろう。米メディア『MLBトレード・ルーモア』のニック・ディーズ記者が言及した。

ラッシングは今週の試合中に自打球を足に当てたことで負傷し、CTスキャンの結果、骨折は免れたが重度の骨打撲が確認され、チームはIL入りを決断した。一方、スミスの打撲は当初IL回避とされていたが、長引くようであれば見直される可能性もある。

スミスとラッシングの同時離脱により、チームは3番手のベン・ロートベット捕手を昇格させ、さらにチャールズ・ロビンソン捕手も3Aから昇格させた。これに伴い、マット・サウアー投手がロースターの40人枠から外されている。

主力を連続で欠いたドジャースについてディーズ氏は「ロビンソンの価値は捕手としての守備力に完全に依存している。ロートベットも守備面で実績が豊富であるため、打撃面では期待できないものの、ドジャースは捕手陣に堅実な守備コンビを確保したと言えるだろう」と言及した。

