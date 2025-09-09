「あの鋭い眼光が見られなくなるのはちょっと淋しい…」。ドラゴンズ一筋を…

9月に入り、長年プロの世界で活躍したベテラン選手の引退が相次いでいる。中日ドラゴンズでは、ケガに苦しみながらも16年間チーム一筋で投げ抜いたドラフト1位の岡田俊哉、そして勝利を陰で支えた名リリーバーの祖父江大輔が、ユニフォームを脱ぐ決断をした。中でも祖父江は、引退発表後も若手とともに、二軍で腕を振り続けている。（文・チャッピー加藤）

チーム一筋の”ドラ1投手”と”名リリーバー”

ペナントレースが佳境に入る9月は、活躍が思わしくなかったベテラン選手がユニフォームを脱ぐ決断をする時期でもある。阪神タイガースが2年ぶりのリーグ制覇を史上最速で決めた9月7日、16年間にわたってドラゴンズひと筋でプレーしてきた2009年のドラフト1位投手・岡田俊哉が今季限りでの現役引退を発表した。

岡田は2023年の春季キャンプ中、練習試合で右大腿骨を骨折する大ケガを負い、オフに育成契約となった。懸命なリハビリに取り組み、今季再び支配下登録を勝ち取ると、5月4日の広島東洋カープ戦で先発登板。3年ぶりに一軍復帰を果たした。負傷直後はモルヒネが効かないほどの激烈な痛みに襲われながら、よくぞここまで……とつい目頭が熱くなった。

今季は3試合に登板したが、6月に二軍落ちして以降は一軍登板の機会はなく、本人が引退を決断。あのキレのある真っ直ぐとスライダーが再び甦ることを期待していただけに残念で、まだまだやれる気もするが、限界までよく戦ったと思う。長い間お疲れ様でした。

その岡田引退会見の2日前、同じくドラゴンズひと筋でプレーしてきた名リリーバーが今季限りで現役を退くと発表した。祖父江大輔である。祖父江は名古屋市中川区出身で、愛知高→愛知大→トヨタ自動車を経て2013年、ドラフト5位でドラゴンズに入団。アマ時代からずっと愛知県のチームで通した「地元っ子」であり、郷土愛の深さは愛知大の先輩・岩瀬仁紀（愛知県西尾市出身、西尾東高→愛知大→NTT東海→中日）と同じだ。

祖父江は、6月11日、東北楽天との交流戦で通算500試合登板を達成。これは憧れの先輩・岩瀬が樹立した歴代1位の大記録・1002試合登板の約半分で、本人も感慨深いものがあったようだ。祖父江は9月9日現在、507試合に登板。そのすべてがリリーフで、ほとんどが中継ぎ、というところに大きな価値がある。

上がりの日がある先発投手と違って、中継ぎ投手は常にベンチに入り、ブルペンで肩を作る。いつ、どんな場面で登板するかは展開次第。無死満塁のピンチに後を託されたり、ロングリリーフや、時には何試合も連投することだってある。

祖父江はそんなキツい仕事を12年間やり抜いたのだ。2020年には30ホールドポイントをマーク。同僚の福敬登、東京ヤクルトスワローズ・清水昇と並び初めて「最優秀中継ぎ投手」のタイトルに輝いた。引退会見で、祖父江はこう語った。

「天職だと思っている」

「中継ぎは天職だと思っている。大きなケガが一度もなかった。丈夫に生んでくれた親に感謝しています」

「中継ぎは天職」はまさにその通りで、プロ1年目の2014年から中継ぎの一角に定着し、54試合に登板。以後10年連続で30試合以上（うち8シーズンは40試合以上）に登板している。

ただ昨季は28試合、今季も18試合（9月9日現在）と出場機会が減少。球団から「来季は構想外」と伝えられ「最後はドラゴンズで終わりたい」と引退を決断した。出番が減ったといっても今季も20試合近く投げているわけで、岡田以上に「まだまだやれる感」は強い。

祖父江のキャリアで特筆すべき点は、敗戦処理から中継ぎの柱にはい上がってきたことだ。逆指名で入団し、1年目から勝ちパターンで起用された岩瀬と違って、祖父江はドラフト5位。最初は敗戦処理での起用だった。大差でリードされているということは、相手打線はイケイケ状態。打たれても首脳陣は投手を無駄使いしたくないので、簡単に代えてくれない。炎上したら即ファーム落ちで、そんな状況が続けばすぐに「戦力外通告」がやって来る。

デビュー当時は常に「登録抹消」が隣り合わせだった、と述懐する祖父江。ドラフト下位指名選手の宿命とはいえ、そこからコツコツ実績を積み重ね、やがてドラゴンズ中継ぎ陣に欠かせない存在となった。起用法も、勝ちパターン限定ではなく、ビハインドの場面もあり、求められればイニングまたぎも厭わなかった。守護神が故障したときには代役でクローザーも務めるなど、まさに“便利屋”。

だが、どんな状況だろうと、常に平常心で向かっていくことだけを心掛けてマウンドに立ち、結果を出してきた祖父江。そんな叩き上げの強さ、凄味が祖父江のピッチングにはあった。相手打者に全集中で対峙する姿勢は、祖父江のトレードマークでもある「眼光の鋭さ」につながっている。

これは余談だが、先日、東海地区で放送中のドラゴンズ応援番組『サンデードラゴンズ』（CBC）に、ある祖父江ファンの主婦が「祖父江グッズをもっと作ってほしい！」と投書。その願いに応えるべく、雑誌『月刊ドラゴンズ』で「勝手にドラゴンズグッズ会議」を連載中のメンバーも交えて一緒にグッズを考えるという企画が放送され、私も連載陣の1人としてロケに参加した。

驚いたのは、応募した主婦の方が「これはぜひ作ってほしい！」と目からレーザービームが発射される「祖父江フィギュア」を描いてきたことだ。「自分もビームを浴びたい！」とも。われわれのアイデアも参考にして、ボタンを押すと目からビームの出るフィギュアを番組が実際に製作。祖父江本人も招いてお披露目され、主婦の方もビームを浴びて大喜びだった。SNSには「正式に販売されたら絶対買う！」という声もあり、あらためて祖父江人気の高さを実感した次第だ。

二軍でも経験したことがない”優勝”

そんな中、突然飛び込んできた「祖父江引退」のニュース。だが祖父江は、引退試合に備えてノンビリ羽を休めたりなんかしていない。暑い中、ファームで若手たちに交じってバリバリ稼働中である。

今季、ドラゴンズ二軍はウエスタン・リーグで福岡ソフトバンクホークスと激しい優勝争いを展開中だ。祖父江は名古屋で引退会見を行った後、二軍の新潟遠征に参加。落合英二・ドラゴンズ二軍監督によると祖父江から申し出があったそうで、これには理由がある。

祖父江はプロ入り後、一軍でも二軍でもまだ「優勝」を経験したことがない。最後の最後までしびれるような真剣勝負の中に身を置き、歓喜の輪の中で現役生活を終えたい……それが祖父江の願いだ。もちろん落合二軍監督も、祖父江を優勝に欠かせない“戦力”と考えているのは言うまでもない。

9月6日・7日の2日間、私はハードオフスタジアム新潟で行われた、オイシックス新潟アルビレックスBCとドラゴンズのファーム交流戦を観戦。7日に祖父江のマウンド姿を生で観ることができた。

ドラゴンズ1点リードの8回、祖父江は4番手として登板。引退表明後初の公式戦マウンドで、この日はセットアッパーの役回りだ。祖父江がブルペンを出てマウンドに登った瞬間、スタンドから大きな拍手と声援が起こった。

デーゲームでまだ暑さが残る中、祖父江は先頭打者をセカンドゴロに抑えると、次打者にピッチャー返しを受けて打球を後方に弾いたが、冷静に処理して一塁へ送球。3人目は得意のスライダーでセカンドゴロに仕留め、わずか8球で8回を無失点に抑えると、スタンドの拍手喝采を浴びた。もちろん鋭い眼光はファームでもまったく変わっておらず、これが来季から見られなくなるのかと思うと、ちょっと淋しい気持ちになった。

最終回はジュニオル・マルテが締めてドラゴンズが勝利。優勝に望みをつなぐ大きな1勝になった。そして試合終了後、こんなシーンが。

元NPB選手と交わした握手

現在オイシックスに所属する陽岱鋼がドラゴンズベンチ前に歩み寄り、祖父江に声を掛け、握手を交わしたのだ。陽は2017年～2021年まで5シーズン読売ジャイアンツでプレー。祖父江とはこの間、何度も対戦した間柄だ。祖父江の鋭い眼光は、優しく穏やかな目に変わっていた。

ドラゴンズ二軍は9日からナゴヤ球場で、ウエスタン・リーグ首位・ソフトバンク二軍と直接対決3連戦を行う。その差は現時点でわずか1ゲーム。

12年間、ドラゴンズのため愚直に腕を振り続けてきた祖父江の最後の勇姿に、ぜひ注目してほしい。そして願わくば、プロ入り後初の美酒が味わえますように……

【了】