皆さんから寄せられた投資にまつわるさまざまな疑問や悩みに、なかのアセットマネジメントの中野晴啓さんが答えてくださいました。今回は、安定しないマーケット状況が続く中、これまで同様に長期投資を続けてもよいか、少し迷っている方からの質問です。

◆Q. 不安定な相場ですが、商社株や自動車株、投資信託などに長期投資を続けても大丈夫ですか？

「リーマンショックの頃、とある独立系投資信託で積立投資を始めました。併せて、商社株や自動車株を少しずつ買っていました。相場はドタバタしていますが、十分含み益もあって、配当もたくさんいただき、応援し続けています。このまま、長期投資でじっくり様子を見て、保有し続ければよいでしょうか？」（匿名希望さん）※株価が千円以下程度の株

◆A. 現状では動かないほうがいいと思います

中野：マーケットや社会全体が不確実な状況では、これまでと全く異なる投資行動を取るのは避けるべきでしょう。本当に信頼できる資産や、「どうしても応援を続けたい」と思える企業があるならば、マーケットの状況に左右されず、投資を続けるべきだと思います。

一方、「別の魅力ある投資対象に入れ替えたい」ということであれば、それはタイミングに関係なく構わないと思います。ただし、単にリスクを下げるために、銘柄の入れ替えをするという話ではなく、可能性がある別の方向に資金を振り向けたいという、前向きな意思であることが前提です。

私たちの運用ポートフォリオでも、こうした不安定なマーケット状況の中で、「この事業はトランプ政権の影響が強く出そうだ」とか、「この企業は成長の確信度が下がったな」と感じたら、迷わず売却して、より確信度の高い銘柄に素早く入れ替える判断をしています。ですから、「ポートフォリオの入れ替え自体が悪い」ということではありません。

※本記事の内容は、2025年4月23日に公式YouTubeチャンネル「All About マネー」で配信された内容を基に作成しています。

中野晴啓（なかの・はるひろ）なかのアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長。

元セゾン投信創業者。長年にわたり「長期・分散・積立」投資を提唱し、日本の個人投資家に向けた資産形成の啓発に尽力。2023年、なかのアセットマネジメントを設立し、個人投資家本位の資産運用をさらに追求している。温かく率直な語り口と、実直な投資哲学に定評がある。著書に『ほったらかし投資はやめなさい』（宝島社）など、資産運用に関する書籍を多数執筆。

