「援護がなかった」今永昇太、7戦連続QSも10勝目ならず！？　米公式が唖然…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスの今永昇太投手は、8日（日本時間9日）に行われたアトランタ・ブレーブス戦で先発し、6回まで投げて5安打3失点無四球4奪三振の成績を残した。しかし、今季7敗目を喫したと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

今永は初回からオジー・アルビーズ内野手にソロホームランを打たれ、さらにドレイク・ボールドウィン捕手のタイムリーツーベースヒットなどで3失点を喫してしまう。それでも即修正し、2回には三者凡退。3回以降も追加点を許さず、その後6回を投げ切って降板した。打線の援護に望みを託したが、不発に終わったことで、カブスは1-4で敗れている。

この結果を踏まえ、同メディアはタイトルに「今永、7試合連続のクオリティー・スタート（QS）も打線沈黙で勝利ならず」とつけ、「彼はカブスのローテーションに安定感をもたらし、ポストシーズンを目指すチームにとって欠かせない存在となっている。しかし、問題はシカゴの打線だ。ここ数週間、爆発力と沈黙を繰り返しており、ブレーブスとの3連戦初戦でもその得点力不足が続いた。彼がキャリア最高の連続QS記録を更新したにも関わらず、打線の援護はなかった」と伝えた。

【関連記事】

【了】