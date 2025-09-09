ロバーツ監督、「(佐々木)朗希が先発として入るのは厳しい」と語る「今は…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。佐々木朗希について語った。

佐々木朗希の課題と可能性

9月3日にマイナーで4度目のリハビリ登板を行った佐々木。順調に回復した場合、先発ローテーションに入れるかどうかという質問に対して、ロバーツ監督は「朗希が先発として入るのは厳しい」と回答する。

続けて、ロバーツ監督は「それを挑戦として捉えて、先発の座を勝ち取ってほしい。ただ今は好投している投手が多く、先発ローテに入るには相当な結果が必要。郎希には結果を出して先発を勝ち取る才能がある」と、期待を込めて語っていた。

【編集部MEMO】

「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継している。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり