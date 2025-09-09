アットクリッピングは9月16日、広報・PR支援ツール「Clip Master(クリップマスター)」の提供を開始する。

同ツールは、新聞・雑誌・WEBに加え主要SNSを横断的にリスニングできるSaaS型ダッシュボード。同社は50年以上のクリッピング実績を持つが、SNSの重要性の高まりに対応するため、マスメディアとSNSを一元管理するツールを開発した。

従来バラバラのツールで行われていた「マスメディア露出分析」と「SNS上の世論・競合動向モニタリング」を単一ダッシュボードで完結させ、戦略広報とデータドリブンマーケティングを強力に支援する。クリッピング、SNSリスニングのどちらかに特化する企業が多い中、同ツールは定量・定性の多角的分析を強みとする。

これにより、広報・広告部門だけでなく、経営企画やマーケティング・カスタマーサクセス部門までカバーでき、企業のコミュニケーションROIを最大化できる。

主要類似事業者との比較表

将来的には、AIによる要約や感情分析、自動レポート機能を実装し、2026年4月にはテレビクリッピングにも対応する予定。最終的には、グローバル言語対応と、広告・SNS運用データも統合したコミュニケーション・インテリジェンス基盤へと進化させていくという。