大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨オフ、ブレイク・スネル投手ら複数選手を獲得する積極補強を見せた。今オフもその動向は注目されるところだが、シカゴ・カブスのカイル・タッカー外野手を引き抜く可能性もあるかもしれない。米メディア『スポーティングニュース』は報じた。

タッカーは昨オフ、ヒューストン・アストロズからシカゴ・カブスへトレード移籍。今季は日本時間8日時点で133試合、打率.270、22本塁打、73打点といった数字を残している。

同メディアは「ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者によれば、ドジャースはタッカーにとって数少ない移籍先の一つであり、カブスから彼を奪う可能性があるという」としつつ、「シカゴは価格的に追いつけないかもしれない。タッカーは信じられないほど安定した29歳の万能選手だ。移籍先はドジャース、サンフランシスコ・ジャイアンツ、ボストン・レッドソックス、もしくはカブス残留」というヘイマン記者の見解を紹介。

続けて、「ESPNのジェフ・パッサン記者は『守備・打撃・走塁の三つの要素のいずれか一つでも優れた選手は稀であり、三つ全てを兼ね備えた選手はなおさらだ。ムーキー・ベッツ内野手が最も顕著な例であり、彼は28歳のシーズンから始まる12年総額3億6500万ドルの契約を結んだ。だから、金額は大きくなるだろう。おそらく4億ドル規模になる見込みだ』と書いている」と記している。

