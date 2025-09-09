ロバーツ監督、佐々木朗希の現状を語る「今年は…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。佐々木朗希の現状を語った。

    デーブ・ロバーツ監督　(C)AbemaTV,Inc.

佐々木朗希の課題と可能性

9月3日にマイナーで4度目のリハビリ登板を行った佐々木について、ロバーツ監督は「球速がまだ完全には戻っていない。制球も十分ではない」と現状を冷静に分析。そして、「今年は郎希にとって学び・経験の年だと見ている。朗希は若い投手で多くを学んできたが、現状ではまだまだ。まだ準備は整っていないと思う」とコメントした。

また、佐々木の球速に関しても、ロバーツ監督は「99マイル(159キロ)が出たがコントロールが伴わず、そのあと球速を落としてストライクを取りにいっていた」と振り返り、「球速を上げてもコントロールできるようにすべき」「朗希の能力と才能ならマイナーの打者を圧倒できるはずだ。マイナーで圧倒できなければメジャーの打者を圧倒するのは難しい」と、課題と可能性の両面に触れていた。

