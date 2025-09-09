ドジャース・ロバーツ監督、大谷翔平のポストシーズンでの起用法について…

大谷翔平 最新情報

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、デーブ・ロバーツ監督への独占インタビュー企画『おはようロバーツ』を、2025年9月8日（月）朝8時より放送。大谷翔平選手の749日ぶりの復活勝利、ポストシーズンでのクローザー起用の可能性について語ったほか、夏の甲子園で優勝を果たした沖縄尚学へメッセージを送った。



本放送回では、ドジャースの本拠地であるドジャースタジアムにある「監督室」にてインタビューを実施。大谷翔平選手のポストシーズンでの起用方針、そして佐々木朗希選手の状態と先発ローテーション入りの可能性について、ロバーツ監督が語った。



番組冒頭では、大谷選手の復活勝利についての話題に。試合後の大谷選手の様子について、ロバーツ監督は「翔平の気持ちが高ぶっていたとは思わない」と明かし、「自分の仕事として取り組んでチームの勝利に貢献した。大一番やプレーオフなどでは感情が出るかもしれないが、一つの勝利で過度に感情的になることはないと思う」とコメント。



また、登板内容についても「今回の登板で興味深かったのはカーブを多く投げてとても成功していたことだ。一番大きな調整はカーブだった」と評価。「リハビリは終わった」「翔平を全力投球させることができる段階にきた」とも語り、「5回で100球投げさせることはしないし、6回を投げる前にいきなり7回を投げさせることもない。でも9月に入れば6回まで投げてほしい」と、期待を寄せた。



また、ポストシーズンでのクローザー起用の可能性について問われたロバーツ監督は、「翔平は先発として見ている」としながらも、「ただポストシーズンは試合を締めるクローザーでの状況があるかもしれない」と可能性を否定せず。その上で、「翔平はDHでもある。もしクローザーで投げた後に降板したらDHを失うことになる」と懸念を示し、「翔平の起用法についてはかなり慎重に考えなければならない」と明かした。







また、大谷選手が投球フォームを調整していることについて、ひじへの負担を問われたロバーツ監督は「今のところ心配していない」とコメント。「彼が腕の角度やフォームを少し変えたことは知っている。それがただ単に今の彼にとって投げやすいのか分からないが、現時点ではあまり心配はしていない」と、冷静に状況を見守る姿勢を示した。



一方で、9月3日にマイナーで4度目のリハビリ登板を行った佐々木朗希選手についても言及。「球速がまだ完全には戻っていない。制球も十分ではない」と現状を冷静に分析し、「今年は郎希にとって学び・経験の年だと見ている。朗希は若い投手で多くを学んできたが現状ではまだまだ。まだ準備は整っていないと思う」とコメント。



球速に関しても「99マイル（159キロ）が出たがコントロールが伴わず、そのあと球速を落としてストライクを取りにいっていた」と振り返り、「球速を上げてもコントロールできるようにすべき」「朗希の能力と才能ならマイナーの打者を圧倒できるはずだ。マイナーで圧倒できなければメジャーの打者を圧倒するのは難しい」と、課題と可能性の両面を触れた。



「打者に芯を外させて打たせるようにする球。右打者には少し沈ませてゴロを打たせたり、左打者や右打者に対して小さくカットさせてゴロを打たせたり。彼のフォーシームをより生かすためのもの」と語り、佐々木選手の武器であるストレートとの“組み合わせ”が狙いであると説明した。



佐々木選手が順調に回復した場合、先発ローテーションに入れるかどうかという質問に対しては、「朗希が先発として入るのは厳しい」と率直にコメント。「それを挑戦として捉えて、先発の座を勝ち取ってほしい。ただ今は好投している投手が多く、先発ローテに入るには相当な結果が必要。郎希には結果を出して先発を勝ち取る才能がある」と、期待を込めて語りました。



