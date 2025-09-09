アメリカ遠征中の日本代表は8日、翌日に迫ったアメリカ代表との国際親善試合に向け、試合会場となるLower.comフィールドで公式練習を実施。FW町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）が練習後のメディア対応に応じた。

直近では、3年前のキリンチャレンジカップ2022でアメリカ代表と対戦。日本が2－0で勝利した一戦で代表デビューを飾った町野は「悔しい思いをしたのは覚えていますし、チームは勝ったんですけど、一人だけ何もできなかった」と当時を振り返り、今回の一戦では「こいつ変わったなと思われるようなプレーをしたい」と意気込んだ。

その後の海外移籍を経て、前線で起点となるプレーにも力強さが出てきたが、町野自身も「強靭な選手たちと切磋琢磨しているので、そこのギャップは少なくなりました」と語り、「2列目の選手を生かしながら最後に点を取るというのが自分の形」と主張。豊富な中盤のタレントの持ち味を引き出しつつ、ゴールを狙う姿勢を窺わせた。

また、主導権を握りながら決定機が少なく、無得点という結果に終わったメキシコ戦を受け、町野も「チャンスがあったように見えて少なかった」「シュートを打たないと入らない」と指摘。チーム内でもシュートに対する意識について話があったことを明かし、「振っていきたい」とゴールに意欲を見せた。

日本時間9月10日に行われるアメリカとの一戦は、日本時間8時37分キックオフ。NHK BSで生中継、U-NEXTにてリアルタイム配信（無料）・見逃し配信される。