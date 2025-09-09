ゼスプリ インターナショナル ジャパンは9月5日より、Aladdin Xが開発・運営を行う「スイカゲーム」にて、キウイブラザーズオリジナルコラボスキンを期間限定で配信している。

ゼスプリキウイ公式が4月1日、SNS上で「スイカゲームとコラボ決定!」とエイプリルフール投稿をしたところ、「エイプリルフールだと思いつつ、本当に実現してほしい」という期待の声が。今回のコラボは、それを受けて実現したもの。

トップ画面とゲーム背景は、フルーツたちが日々を過ごす果物売り場をイメージ。ゲーム内のフルーツキャラクターは、すべて特別にゼスプリのキウイブラザーズ仕様に書き下ろししたものが使用されている。

さらに、シンカの最終形態である「スイカ」が「キウイブラザーズ」は、Nintendo Switch(TM)では「グリーン」、iOS & iPad OS / Androidでは「ゴールド」が出現する。

配信期間は9月5日〜10月中旬頃までとなっており、9月15日までプレゼントキャンペーンが開催されている。

スイカゲーム公式X(@SuikaGame_jp)にハッシュタグ「#キウイスイカ」をつけて、プレイ画面の画像または動画を投稿&フォローすると、「キウイブラザーズぬいぐるみ大&スイカぬいぐるみ(直径20cm)」が、さらに、キャンペーン投稿をリポスト&フォローで「ハロウィンデザインマグネット&スイカぬいぐるみ(直径9cm)」が、それぞれ30名に当たる。