「結果は異常なしだが」菅野智之、打球直撃で今季初負傷。監督代行が懸念…

ボルチモア・オリオールズの菅野智之投手は、7日（日本時間8日）に行われたロサンゼルス・ドジャース戦で登板し、4回途中まで投げて7安打4失点無四球1奪三振の成績を残した。この試合で負傷した同選手について、米公式サイト『MLB.com』が続報を伝えている。

菅野は初回から先頭打者の大谷翔平選手にソロホームランを打たれるも、それ以上の追加点は許さなかった。2回は三者凡退に抑えたが、3回には再び大谷に本塁打を打たれ、続くムーキー・ベッツ内野手にも被弾を浴びる。その後4回もマウンドに立ったが、キム・ヘソン内野手の打球が菅野の足を直撃し、緊急降板することになった。菅野はスタッフなどに肩を借り、足を引きずるようにしてベンチへ下がっている。

同メディアによると「X線検査の結果は異常なし」だったものの、オリオールズを率いるトニー・マンソリーノ監督代行は「今後数日かけて状態を確認していく。足の具合を見ながら、彼がどのように回復していくか。その感触を見極めて、今後のプランを決めることになる」と語ったという。メジャーリーグ1年目の菅野は、ここまで故障なく過ごしてきた。27試合に先発して143回2/3を投げ、防御率4.57、96奪三振、WHIP1.34をマークしているだけに、オリオールズにとっては痛手と言えそうだ。

