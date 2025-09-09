北海道の東部、根室管内の中央部に位置する別海町(べつかいちょう)は、東京都23区の2倍以上の面積を持つ自然にあふれたまち。

東はオホーツク海に面し、北海道らしい大平原が広がる牧歌的な風景が見られる一方、東部には多くの観光客で賑わう日本最大の砂嘴(さし)である野付(のつけ)半島、南部には風蓮湖があり、3市町にまたがって野付風蓮道立自然公園を形成するなど、さまざまな景観を有しています。

今回紹介するのは、北海道で最も歴史ある公認マラソン大会「別海町パイロットマラソン」。47回目を迎える本大会は、まちぐるみでランナーを歓迎するアットホームさが特徴です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、「別海町パイロットマラソン」の詳細、返礼品などについて、詳しく調べてみました!

締めには花火大会も開催! 「別海町パイロットマラソン」について



※写真は2024年開催時のものです。

別海町パイロットマラソン

・開催日時：2025年10月5日(日)

・開催会場：別海町総合スポーツセンター(別海町町民体育館)

・アクセス：【車】根室中標津空港から40分 釧路空港から2時間

・参加料：【マラソン(42.195km)】7,500円【5㎞】小中学生 600円、高校・一般 2,000円【2.195km】無料

今年で第47回目を迎える、北海道の中でも歴史深いマラソン大会「別海町パイロットマラソン」。

町民ボランティアが中心となって運営する本大会は、“あったかい大会”を目指しているそうで、ローカル大会らしい、どこか懐かしい雰囲気なのが特徴。子どもから大人まで幅広い世代の町民が、スタッフとしてランナーに温かい声援を送りながら運営にあたっているそうです。

参加者には、ゴール後にスポーツドリンク・牛乳・秋味鍋・豚汁・カレー(予定)の無料提供があり、例年、フルマラソン参加者には地元特産の乳製品、完走者にはオリジナル特大バスタオルと別海町産の秋鮭丸ごと1尾(箱入)が贈られているそうです。伝統的に続くこの完走賞のインパクトは絶大!

「別海町パイロットマラソン」は、沿道からの温かな声援に励まされ、乳製品や海産物も楽しめるアットホームな大会です。

「北海道の秋の涼しい気候と、平坦で直線の多いコースは自己ベスト更新にもってこい。日本一おいしい空気の中、おいしい水を飲みながらパイロットロードを走る公認マラソンです」と担当者は語っていました。

自治体からのメッセージ

別海町は北海道の東部に位置し、東京23区の2倍以上にもなる広大な面積と、ラムサール条約湿地に登録されている野付風蓮道立自然公園など豊かな自然環境を有する、酪農と漁業のまちです。豊かな自然やグルメに出逢えるまち「別海町」へ、ぜひお越しください。

別海町のふるさと納税返礼品について

鮮度抜群の天然秋鮭の切り身、コンテストで受賞歴もある鮭いくら醤油漬けを紹介します。どちらも別海町の中で人気を誇る、話題の返礼品なのだとか!

北海道産 天然 秋鮭切身 ほどよい塩加減 1.5kg(6切れ3パック)

・提供事業者：株式会社マルヒロ津田商店

・内容量：秋鮭切身 1.5kg(6切れ3パック)

・寄附金額：1万円

鮮度抜群のままカット・冷凍された天然秋鮭です。旨みがそのままキープされ、肉厚でふっくらした食感が特徴。焼き鮭やホイル焼きにおすすめなのだとか。6切ずつの小分けパックになっているので、使いたい分だけ取り出せて便利です。

北海道産 鮭いくら 醤油漬け 500g

・提供事業者：株式会社マルヒロ津田商店

・内容量：500g(250g×2パック)

・寄附金額：2万3,000円

素材の味を活かした、産地ならではの“本場の味”を堪能できる「鮭いくら醤油漬け」です。厳選した旬の北海道産天然秋鮭の卵を丁寧にほぐし、特製醤油だれで丹念に漬け込んでいます。いくら丼やちらし寿司、パスタに添えてなど、多様なメニューに使えます。

今回は北海道別海町のイベント「別海町パイロットマラソン」と、人気の返礼品を紹介しました。町民ボランティアが中心となって運営するアットホームであたたかい、北海道の中でも歴史あるマラソン大会です。大会後にはお疲れ様親睦会(要予約)が、また締めには花火大会が行われるのだとか。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね!

ライター：マイナビふるさと納税担当者