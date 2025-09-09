4日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人－ヤクルト』で解説を務めた田尾安志氏は、ヤクルト・村上宗隆について言及した。
田尾氏は村上について「飛距離だけ見たら、村上が日本で一番飛ばすバッターではないかなと思うんですよ。彼のホームランを見るの楽しみ。驚きですね、このペースは。村上の凄さを短期間ですけど、感じていますね」と絶賛した。
村上は今季ここまで37試合の出場ながら、リーグ3位の18本塁打を放っている。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
