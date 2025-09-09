リヴァプールはイタリア代表FWフェデリコ・キエーザを放出する考えはないようだ。8日、イタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。

キエーザはプレミアリーグ開幕節のボーンマス戦で途中出場すると、試合終了間際の88分に貴重な勝ち越しゴールを決め、勝利に大きく貢献してみせた。今季は、いずれも途中出場ではあるが、これまでリーグ戦3試合すべてでプレーしている。

しかしリヴァプールは4日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズを戦うメンバーを発表。そこにキエーザの名前はなかった。

今夏の移籍市場ではリヴァプール退団が噂されてきたキエーザ。スキーラ氏によると、リヴァプールはセリエAの2クラブから同選手に関してオファーされたが、いずれも拒否したという。また、12日まで移籍市場が開いているトルコのベシクタシュから買い取りオプション付きのローンを打診されたが、これも断ったようだ。

現在27歳のキエーザは、2024年8月にユヴェントスからリヴァプールに移籍。昨季はケガの影響でスタメンの座を確保することはできず、公式戦14試合で2ゴール2アシストという成績に終わっていた。現行の契約は2028年6月まで残っているとはいえ、今季は自身の価値を証明するうえで重要なシーズンとなりそうだ。