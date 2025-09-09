100円寿司チェーンの「はま寿司」は9月9日より、「はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、脂がのっていてとろけるような味わいの「みなみまぐろ大とろ」と、脂のりが良く、柔らかな身を堪能できる「あぶらがれい」、程よい甘みと貝の濃厚な旨みを楽しめる「黒みる貝」が、お手頃価格の110円で登場。

また、コリコリとした食感で風味豊かな「あわび」や、豚肉の旨みや脂の甘みを柚子胡椒の爽やかな風味が引き立てる「炙り豚とろ(柚子胡椒のせ)」は、176円で登場。

さらに、さっぱりとしたポン酢ジュレでいただく「あんきも軍艦」や、サクサクの「青森県産 金目鯛の天ぷら握り」も、176円で味わうことができる。

至福の一貫シリーズには、ぷりっとした身とサクサクの衣が食べ応え抜群の「大えびフライ握り」(319円)が登場。

サイドメニューでは、特製中太麺に、豚骨と鶏ガラの旨みを凝縮したスープがよく絡む「横浜家系ラーメン」(429円)、濃厚な“あんきも”とつるりとした茶碗蒸しがマッチする「コク旨あんきも茶碗蒸し」(319円)、高い糖度が特長の希少なジャガイモ“今金男爵”を使用した「今金男爵チーズいももち」(242円)を楽しむことができる。

はまカフェラボには、自然な甘さの茨城県産和栗を使用した「和栗モンブラン」(297円)が用意されている。